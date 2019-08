Soham El Wardini, maire de Dakar : « Je m’engage à rendre Dakar plus propre »

Présidant la session ordinaire du Conseil municipal de la ville de Dakar qui s’est tenue cet après-midi, madame le maire de la ville de Dakar Soham El Wardini a souligné qu’elle s’engage à rendre la ville de Dakar plus propre avec l’accompagnement de l’État et l’appui du privé. Selon le maire de la ville, tant que les populations ne sont pas impliquées, Dakar ne sera pas propre. À ce titre, Madame le maire a saisi l’occasion pour lancer un appel à l’État du Sénégal pour la réfection du stadium Iba Mar Diop et Demba Diop avant les jeux olympiques de 2022...