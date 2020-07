Soham El Wardini (Maire de Dakar) sur les JOJ : « Nos équipes resteront mobilisées jusqu'en 2026... »

Pour le maire de Dakar Soham El Wardini, le report des Jeux olympiques de la jeunesse 2022 à 2026 n'enlève en rien leur engagement pour la réussite de l'événement. L'édile de la capitale sénégalaise s'exprimait ce jeudi, à l'occasion de la conférence de presse organisée par le CNOSS et le COJOJ pour revenir en détails sur les raisons de ce report annoncé par le CIO et l'État du Sénégal. Elle a donc rappelé le contexte pandémique qui a occasionné le report de cet événement sportif inédit sur le continent noir. Soham El Wardini félicitera les équipes du président du CNOSS et COJOJ, Mamadou Diagna Ndiaye, tout en prenant rendez-vous à l'horizon 2026....