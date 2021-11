Soham El Wardini : « Je ne ferais pas partie de ceux qui font de fausses promesses... »

Engagée dans la course aux élections locales de 2022, Soham El Wardini veut faire de la politique mais autrement. Pour la première femme à la tête de la mairie de Dakar, il est hors de question de verser dans la démagogie et les discours électoralistes.



« Je ne ferais pas partie de ceux qui font de fausses promesses... » Point de promesses qui ne seront pas tenues encore moins irréalisables d'après El Wardini qui avance que seuls l'intérêt et les préoccupations des populations Dakaroises seront au cœur de sa campagne...