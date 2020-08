Société : Volonté de l’État de faire de la sanction positive un levier de la promotion de la bonne gouvernance.

Le Secrétaire d’Etat chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance s’est lancé dans une dynamique de promouvoir le travail bien fait.



Mamadou Saliou Sow dont les services ont initié ce mardi 18 août 2020 une rencontre avec les acteurs de la presse, après plus d’un an exercice de ses fonctions, a annoncé sa volonté de mettre en place un prix dédié aux fonctionnaires qui se seraient illustrés le mieux dans la gestion des deniers publics.



Pour cela, il a fait part de sa volonté de ne ménager aucun effort pour que soient instaurées les sanctions positives. ‘’Je veux me battre pour promouvoir la sanction positive, c’est-à-dire montrer en exemple, ceux qui, dans l’exercice de leurs fonctions passées et présentes ont bien géré les deniers publics. Nous devons les (ériger) en exemple pour faire de la sanction positive un levier de la promotion de la bonne gouvernance. C’est la raison pour laquelle nous travaillons avec les partenaires sur la mise en place d’un prix dédié à la bonne gouvernance afin de récompenser chaque année, les personnes physiques et morales qui se sont illustrés dans la bonne gouvernance’’, a révélé M. Sow.



‘’Il faut qu’on mette en avant la sanction positive. La sanction négative ne dépend pas de nous. Il faut qu’on fasse la promotion de la sanction positive en mettant en exemple des personnes qui se sont illustrées de fort belle manière dans la gestion des biens publics. En mettant en place un prix pour distinguer toute personne reconnue comme étant un modèle dans la gestion des affaires publiques.



Cela va permettre aux autres de suivre l’exemple. On a constaté que la sanction négative n’a pas donné ses effets. Nous sommes en train de discuter avec les partenaires’’ a indiqué le Secrétaire d’Etat chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance. Ce dernier ne compte pas s’en arrêter-là. Il a aussi émis l’idée de décerner ‘’un prix média aux journalistes qui contribuent à la promotion de la bonne gouvernance’’.