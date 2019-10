Société : Une grève annoncée au niveau de la justice

Le secteur de la justice va connaître, ces prochains jours, des perturbations. C’est ce qu’ont annoncé les travailleurs de la justice qui, dans un message transmis à Dakaractu, ont décidé d'exercer un mouvement de grève pour pousser l'Etat à respecter ses engagements. Les Cellules syndicales de base (Csb) des différentes juridictions de Dakar et de l'intérieur du pays, selon ladite note, ont pris la décision de perturber fortement la nouvelle année judiciaire qui va s'ouvrir le 04 Novembre 2019, renseigne Me Ndiaye, greffier.

Une décision qui, selon lui, découle du non-respect du gouvernement qui avait pris l'engagement de satisfaire leurs doléances à la suite de plusieurs jours de grève durant l'année dernière. Devant l'inertie et la mauvaise foi des autorités, les travailleurs de la justice disent n’avoir, alors, d'autre choix que d'entraver le fonctionnement du service public de la justice. Nous demandons aux usagers de ce service de prendre des précautions et de nous comprendre car pour bien mener notre travail, il faut qu'on soit dans de bonnes conditions de travail.