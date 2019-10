Société : Révélations sur les chiffres des recrutements de femmes dans l'armée Sénégalaise

L’enrôlement dans l’armée sénégalaise d’un nombre important de jeunes filles a été un des points qui ont fait la fierté du Sénégal à Genève. Dans cette ville de Suisse où a eu lieu la présentation du cinquième rapport du Sénégal sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le chef de la délégation Sénégalaise a révélé que 1062 femmes ont intégré l'armée nationale entre 2007 et 2010.

« Entre septembre 2007 et janvier 2008, 300 jeunes filles de 18 à 23 ans ont intégré l’armée sénégalaise. L’amélioration de la représentation féminine dans la fonction publique a permis de passer de 15 584 (18,40%) à 16 346 (19,09%) de 2009 à 2010 ». Soit une augmentation de 762 femmes dans les rangs des hommes de tenue.



Les femmes représentaient, en 2010, 17,29% du corps judiciaire et 1,58% des agents du commandement territorial, a également signalé le chef de la délégation, a appris Dakaractu. Celui-ci d'indiquer dans son exposé au Palais Wilson à Genève, que le niveau de représentation féminine générale est passé de 11% à 47,2%.