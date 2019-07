Société / Mansour Faye annonce le démarrage Société / Mansour Faye annonce le démarrage des travaux du Pudc et du Puma à Boutoupa et au Cap Skirring.

Le ministre du Développement Communautaire, de l'Équité Sociale et Territoriale a présidé ce lundi matin un Crd à Ziguinchor. Mansour Faye après avoir écouté et échangé avec les chefs de services et acteurs de développement, a annoncé que l'État du Sénégal est sensible à la situation d'inégalité territoriale de la commune de Boutoupa-Camaracounda. Une injustice territoriale que veut corriger l'État du Sénégal à travers les programmes comme le Puma et le Pudc. Mansour Faye a aussi évoqué la situation de promiscuité noté au Cap Skirring.