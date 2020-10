Société : Les précisions de l’administration concernant la fête de la Toussaint 2020.

Les agents de l’administration et ceux des entreprises privées qui envisageaient un week-end prolongé peuvent déchanter. La fin de la fête va sonner ce dimanche. Ce, pour la forte raison que le lundi n’est pas férié, même si le dimanche 1er novembre correspond à une fête religieuse. Une précision faite par le Secrétaire général du ministère du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, Abdoulaye Guèye, a appris Dakaractu.



Dans un communiqué parvenu à la rédaction, il est clairement indiqué que ‘’la journée de la Toussaint, fête légale est célébrée cette année le dimanche 1er novembre 2020. En conséquence, la journée du lundi 02 novembre 2020 n’est pas fériée’’.



Cependant, en application de la loi n° 74.52 du 4 novembre 1974 relative à la fête nationale et aux fêtes légales, modifiée, ledit département ministériel rappelle que la journée du Maouloud qui correspond au vendredi 30 octobre 2020 est une fête légale chômée.