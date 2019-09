Société : Les condoléances du président Macky Sall chez Ameth Amar, Jacques Diouf et Marième Hanne

Le président Macky Sall a consacré sa journée du vendredi 6 septembre 2019 à la présentation de condoléances de quelques autorités publiques décédées récemment. Une tournée qui l’a conduit chez les proches de Jacques Diouf (l’ancien patron de la Fao), Ameth Mar (Pdg de Nma Sanders) et la défunte 4e vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese) Marième Hanne.



Mais cette tournée a été tenue secrète par le Palais. La preuve est qu’aucune structure médiatique, pas même les organes de la presse publique n’ont été présente à ces visites de courtoisie présidentielle dédiées exclusivement aux familles des défunts.



À noter que le président de la République a été également chez Serigne Modou Kara pour lui présenter ses condoléances suite au décès de son épouse. Il était auparavant auprès des proches de Amath Dansokho, pour la même cause...