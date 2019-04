Société : La cohabitation avec les ordures pendant l'hivernage hantent les Ziguinchorois

L'hivernage se profile à l'horizon, dès lors que les premières pluies tombent le plus souvent au mois de mai. Soucieux des conditions de vie et de travail des habitants de la commune de Ziguinchor et plus précisément des commerçants et autres tabliers dans les marchés, les citoyens alertent les pouvoirs publics sur la présence de ces tas d'ordures qui constituent le décor de certains quartiers, voire les marchés.

Une situation que déplorent vivement ces citoyens, d'autant qu'ils en seront les premières victimes...