Société : F. Diallo enceinte de son violeur, son calvaire continue...

Le 18 octobre dernier a été un jour fatidique pour F. Diallo, élève en classe de terminale. En se rendant à la boutique, elle ne se doutait pas que sa vie allait changer du tout au tout.



Le fait s’est produit aux alentours du quartier Tigo de Sinthiou Malème vers 21heures, un homme armé d’un couteau la surprend, la terrasse et l’étrangle. Malgré qu'elle se soit débattue, la jeune F. Diallo n’arrivera pas à se détacher de son bourreau qui réussit à lui arracher ses habits avant de la violer. Elle perdra son innocence au cours de cet acte cruel.



Ce sont ces cris après la fuite de son agresseur qui interpelleront les voisins qui sont venus à sa rescousse. L’hôpital lui délivrera un certificat médical de 30 jours, suite à cela elle déposera plainte à la brigade de gendarmerie.



L’agresseur est très vite appréhendé grâce à sa pièce d’identité laissée sur les lieux alors qu’il était occupé à commettre son forfait. Il croupit actuellement à la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Tambacounda en attendant d’être jugé.



Son calvaire sera loin d’être terminé puisque la jeune demoiselle se rendra compte au bout d’un mois que son agresseur lui a laissé un « cadeau empoisonné », une grossesse qui lui vaudra de suspendre ses études, nous révèle le quotidien « Enquête ».



Encore très affectée par l’agression de sa fille, Sadou Diallo s’en remet aux autorités afin que justice soit rendue. Elle invite également les forces de l’ordre à effectuer des patrouilles à une fréquence régulière afin d’éviter certaines situations similaires à celle dont est victime sa fille car à ce jour son avenir et ses études sont remises en cause.



La victime quant à elle compte garder l’enfant qu’elle porte, car dit-elle, « cet être qui grandit en elle n’a pas demandé à venir au monde »...