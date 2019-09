Société : Commémoration, ce samedi, du séjour de Seydina Limamou Laye à Gorée

La communauté Layène s'est donnée rendez-vous ce Samedi 14 Septembre 2019, à Gorée pour la commémoration du séjour de Seydina Limamou Laye dans ladite île. La mairie de Gorée et l'association Nurul Mahdi ont organisé à cet effet un pèlerinage à Gorée marquant sa 9e édition.



Au cours de cette rencontre religieuse qui a enregistré la présence de plusieurs centaines de fidèles, rappel a été fait de cette date du 14 septembre 1887 marquant la commémoration du séjour du saint homme dans l’île. La structure de communication de cette confrérie Layène, dans son bimestriel d’informations rendu public lors de cette édition actuelle, est revenue sur la vie de Seydina Limamou Laye ‘’arrêté à Malika, à la suite d’une intense recherche après qu’il a reçu l’ordre divin de partir de Yoff en exil. Ainsi acheminé à Dakar, il est embarqué avec son compagnon Tafsir Abdoulaye Diallo. Ils étaient inséparables. C’était son bras droit. Seydina Limamou Laye avait lui-même raconté que si ce n’était le refus de libérer Tafsir Abdoulaye Diallo, qu’on lui opposa, il ne resterait pas plus de 3 jours dans l’île, mais il y est resté pendant 93 jours’’.



Cette 9e édition marque une particularité. Pour preuve, ‘’Seydina Limamou Laye a quitté Yoff dans la nuit du 10 au 11 septembre 1887, 3 ans après l’Appel. Après 3 jours d’exil à Nguédiaga, il est interné à Gorée à partir du 14 septembre. Et ce pour 3 mois. Cette année 2019 est considérée ainsi comme celle de la consécration. Ce, puisque les dates de commémoration, aussi bien à Nguédiaga que sur l’île martyr, convergent. Ce qui n’est pas du tout le fruit du hasard pour l’équipe de Nurul Mahdi qui pilote l’organisation du pèlerinage’’.



Pour le pèlerinage de Gorée de cette année, c’est Momar Bineta Samb qui a été choisi comme parrain. Un choix qui s’explique par le fait que celui-ci ‘’est le premier à répondre de l’appel lancé par Seydina Limamou Laye (Psl) avec qui il a cheminé jusqu’à son rappel à Dieu, à l’âge de 74 ans en 1914’. C’est, pour le comité d’organisation de ce pèlerinage tout logiquement que celui-ci a été choisi comme parrain de la 9eédition de Gorée’’.