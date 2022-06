Valeria Falaschi, la Cheffe de mission de l’Organisation internationale pour les migrations (Oim) a arboré une robe d’avocat pour porter un fort plaidoyer en faveur des questions migratoires. À la cérémonie de remise des lots, lors de la 1ère édition du Prix du meilleur reportage sur la migration au Sénégal, tenue ce jeudi 23 juin 2022 à Dakar, elle a estimé que c’est un phénomène qui n’a pas encore obtenu ses lettres de noblesse du fait de stigmatisation dont elle est l’objet.



Au micro de Dakaractu, Mme Valeria Falaschi a chanté les mérites de l’Oim faite, selon elle, ‘’pour la migration ordonnée, sûre et régulière, et dans le respect des droits humains’’. Selon elle toujours, ‘’il faut qu’il y ait une valorisation de la migration. La migration n’a jamais été mise au-devant de la scène dans le bon sens. On parle toujours de la migration de façon négative, avec une once de stigmatisation et de dénigrement. Il nous faut arrêter cela et donner à la migration ses lettres de noblesse.’’



À titre d’exemple, elle a cité Albert Einstein. ‘’S’il n’avait pas la possibilité de migrer, il allait mourir chez lui, et le monde n’aurait alors jamais connu un aussi bon génie que l’histoire aura connu. Il nous fait rapporter des histoires vraies, des parcours, des vies de personnes qui n’ont forcément pas réussi dans les parcours migratoires, mais qui ont réussi chez eux, grâce à des parcours migratoires qu’ils ont faits.’’ Une raison de plus pour elle d’appeler les populations et les autorités à avoir un nouveau regard sur la migration. ‘’Il nous faut donner un autre visage à la migration, surtout ici au Sénégal. Il nous faut arrêter de parler de migrants potentiels. Cela n’existe nulle part. Il nous faut changer de discours. On ne lutte pas contre la migration irrégulière, on lutte contre ceux qui favorisent la migration irrégulière’’, a-t-elle déclaré.