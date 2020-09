Social : Le cri du cœur d’un jeune père dépourvu de moyens et dont le ‘’bébé’’ est pris en otage à l’hôpital

L’arrivée d’un enfant dans un couple étant toujours un évènement



heureux, il s’accompagne parfois d’ imprévus qui peuvent gâcher la fête. Ce



qui est arrivé à un jeune père de famille, dont nous gardons l’anonymat, est de



ces faits qui ôtent le sommeil aux nouveaux parents.

Le récit du calvaire que

lui fait subir l’hôpital est simplement triste et écœurant. Et du récit fait

par le jeune père , il est ressorti que le bébé qui a vu le jour depuis le 25

août dernier tarde à être livré à ses parents. Une situation qui sonne comme

une ‘’prise d’otage’’, vu que la structure de santé dans laquelle son épouse a

accouché, exige le paiement intégral des frais d’hospitalisation avant toute

Le jeune papa dépourvu de moyens est aujourd’hui dans le

désarroi. Dans un entretien téléphonique avec Dakaractu, celui-ci raconte les

difficultés auxquelles il est confronté, depuis bientôt 15 jours. ‘’L’hôpital refuse

de me livrer mon enfant parce qu’il me réclame une facture de près de 350 000

F avant toute sortie. Une somme que je n’ai pas. L’argent que j’avais en main a

servi pour payer les frais d’accouchement et autres dépenses associées qui s’élevait

à une centaine de milliers de nos francs. Je n’avais que cette somme. Mais, alors



qu’on s’attendait à ce que le bébé soit remis à sa maman, on nous a dit qu’il devait

restait sous surveillance médicale en raison du liquide amniotique qu’il aurait

absorbé. Il a alors été interné au service pédiatrique où il a été suivi pendant une

Baptisé alors qu’il était encore sous surveillance médicale,

il y a quatre jours, le bébé est aujourd’hui encore entre les mains du

Celui-ci confronté à des soucis financiers dit n’avoir pas

les moyens de payer les frais d’hospitalisation de son bébé. ‘’J’ai demandé que

me soit accordé un moratoire, c’était avant-hier (jeudi passé), mais le Major (maître



des lieux) a refusé. Il m’a juste accordé un délai de 24 h et m’a fait savoir



Au service social où il dit s’être rendu, la réponse a

été la même : C’est de passer à la

caisse. ‘’Je n’avais que les frais pour l’accouchement, mais il m’a dit que

cela est impossible. Et qu’il fallait que je paie au moins la moitié du montant

facturé. Ce qui est impossible aujourd’hui où la crise sanitaire a freiné



toutes mes activités...