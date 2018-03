Socé Diop Dionne, DG ACBEP : "Le président Macky Sall nous a nommés pour qu'on soit au chevet des populations"

Les journées culturelles de la communauté maure de Koungheul ont vecu ce dimanche à Gattenar. Une manifestation placée sous le parrainage de Socé Diop Dionne. Honorée par cette marque d'estime, la directrice générale de l'Agence de la Construction des Bâtiments et édifices publics a fait le déplacement pour assister à ces journées culturelles. Elle n'est pas venue les mains vides puisqu'elle a offert chaises, nattes, ustensiles de cuisine et une enveloppe de 1 million de FCFA à la communauté maure de Koungheul. Qui a loué l'acte posé par Socé Diop Dionne.



Loin de se limiter en si bon chemin, les maures se sont succédé au micro pour assurer qu'ils ne peuvent plus rester insensible au geste de leur marraine. C'est ainsi que l'idée de se ranger derrière elle pour réélire le président Macky Sall dès le premier tour a été brandie. "Car nous sommes des hommes et des femmes d'honneur qui ne pouvons pas rester insensibles à cette marque de sollicitude dont Socé Diop Dionne a fait preuve à notre égard", a argué Bilal Fall, président de l'association des maures de Koungheul.



Pour réponse, la marraine s'est d'abord félicitée de la trouvaille de la communauté dont elle a salué l'esprit d'initiative. Socé Diop Dionne a ensuite fait part de son intention d'accompagner ladite communauté dans toutes ses activités. "Vous méritez d'être accompagnés et je serai à vos côtés", a assuré la Directrice de l'Agence de la Construction des Batiments et edifices publics (Acbep).



Et d'ajouter: "Le président de la République nous a nommés pour qu'on soit au chevet des populations. Dans mon cas, il m'a renouvelé sa confiance après cinq ans en poste. C'est dire que nous travaillons dans la plus grande orthodoxie". La remise de dons a marqué la fin de la cérémonie.



Le meeting de ralliement au cours duquel les 171 membres de la communauté maure de Koungheul rejoindront le camp présidentiel est prévu dans les prochains jours.