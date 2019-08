Smart WIFI- Afrobasket : le haut débit s’invite au Dakar Arena

Plusieurs points d’accès ont été mis en place :

- WifiAfroBasket : réservé au public, avec un accès ouvert pour permettre aux férus du ballon orange de vivre pleinement la compétition tout en partageant leurs émotions à travers une connexion haut débit ;

- WifiAfroBasket_VIP : pour les loges VIP avec un accès sécurisé ;

- WifiAfroBasket_presse : pour les médias avec un excellent débit afin permettre aux journalistes et autres techniciens des médias de couvrir l’événement dans des conditions optimales ;

- WifiAfroBasket_FIBA : pour les équipes de la Fédération Internationale de Basketball (FIBA).



Les différents utilisateurs ont exprimé leur satisfaction par rapport à la qualité de la connexion fournie. Une journaliste officiant dans une télévision sénégalaise a particulièrement apprécié le débit de la connexion qui lui a facilité son travail. « La connexion était excellente » a-t-elle témoigné. Grâce au Wifi, son équipe a pu télécharger les résumés des différents matches et envoyer à la chaine de télévision, à partir du Dakar Arena, les reportages vidéos réalisés. Une journaliste d’une radio de la place a également abondé dans le même sens. Du côté du public, la satisfaction est aussi de mise.



Le projet Smart Wifi, l’une des composantes du programme Smart Sénégal, a notamment pour objectif de contribuer à la lutte contre l’enclavement numérique des territoires en multipliant les points d’accès au numérique. Il permettra aux citoyens d’accéder à une connexion internet haut débit dans les lieux publics. Cet accès sera ouvert à tous les citoyens et sera disponible sur tous les types de terminaux (smartphone, tablette, ordinateur portable …).



Source ADIE