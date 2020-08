Smart Sénégal : Fatick se réjouit d’avoir un bijou comme la Maison du Citoyen selon le Maire Matar Ba

La délégation a d’abord été accueillie par le Gouverneur de Fatick Mme Seynabou Gueye qui a salué le travail remarquable effectué par Smart Sénégal dans la région et son importance pour les populations. « La visite que le Directeur général de l’ADIE effectue à Fatick pour voir de lui-même les réalisations, témoigne de l’engagement qu’il a pour le programme Smart Sénégal et de l’importance qu’il lui accorde. Tous ces projets réalisés par Smart Sénégal devront contribuer à aider les populations de Fatick par rapport au service public dans lequel nous faisons l’essentiel de nos interventions. » selon le Gouverneur.



Elle a par ailleurs souhaité la mise en œuvre du projet Safe City dans la région de Fatick. « A Dakar, il y a beaucoup de caméras installées de part et d’autre, avoir le même type de dispositif nous aiderait beaucoup. Nous en avons besoin pour renforcer la sécurité dans la région. »



Pour sa part, le Maire de Fatick M. Matar Ba qui a signé une convention avec l’Agence De l’Informatique de l’État dans le cadre du projet Maison du Citoyen, se réjouit de la construction de cette Maison qu’il considère comme un bijou et du déploiement du wifi public dans la ville de Fatick. « Fatick se réjouit d’avoir un bijou comme la Maison du Citoyen, mais aussi cette possibilité que vous nous avez offerte pour nous accompagner. Nous avons tous compris que pour atteindre l’Émergence, il faut des raccourcis, il faut aller plus vite et c’est avec la digitalisation du service public qu’on ira plus vite. » a indiqué M. Matar Ba au Directeur général de l’ADIE M. Cheikh Bakhoum.

A en croire le Gouverneur, Mme Seynabou Gueye, « L’Administration aura ainsi de moins en moins de contact avec l’usager grâce à la dématérialisation des procédures. La Maison du Citoyen permettra d’accélérer le processus de délivrance des documents administratifs et participera à la satisfaction des populations et autres usagers du service public. »

Le Maire de la ville de Fatick qui a signé une convention avec le Directeur général de l’ADIE se dit rassuré par le projet Maison du Citoyen « d’autant plus que le Chef de l’État a mis en place ce programme Smart Sénégal pour accompagner toutes les collectivités territoriales, l’Administration sénégalaise. »



Il ajoute que « la Mairie de Fatick avait déjà initié, lorsque le Président Macky Sall était le Maire de la ville, un projet appelé « Fatick du futur. Il avait alors commencé l’informatisation de l’état civil. Fatick est l’une des très rares villes qui peut délivrer dans les 5 minutes un extrait de naissance ou un acte d’état civil car nous avons l’informatique. »



De son côté, le Directeur général de l’ADIE M. Cheikh Bakhoum se réjouit de l’engagement du Maire de Fatick. « Le Président de la République nous a demandé de travailler à ce que la digitalisation de l’Administration puisse s’accélérer et la Maison du Citoyen sera certainement un instrument déterminent, un catalyseur pour industrialiser le processus de digitalisation de notre Administration. C’est fort heureux d’avoir le Maire de Fatick qui s’engage avec nous car nous savons que la Mairie est une structure qui délivre beaucoup de services aux populations. »



Le Directeur de l’ADIE a annoncé l’état d’avancement de ce guichet unique de l’Administration. « La Maison du Citoyen de Fatick qui est presque à plus de 90% en termes de réalisation, va pouvoir accueillir, dès le début de l’année 2021, les premiers usagers qui pourront s’y faire délivrer des actes administratifs dans un délai record. »

Le programme Smart Sénégal a également commencé l’installation du dispositif de connectivité dans les places publiques de Fatick. La délégation s’est rendue aux Berges du Sine pour apprécier les installations qui permettront aux populations d’accéder à l’internet haut débit de manière gratuite.