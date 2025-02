Sketchs Ramadan : Le CNRA met en garde contre la diffusion de contenus portant atteinte à la cohésion sociale

À l'approche du mois béni du Ramadan, le Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA), dans un communiqué rendu public, rappelle à l’ordre les médias audiovisuels. L’instance de régulation a publié une mise en garde contre la diffusion de contenus susceptibles de porter atteinte à la vie en communauté, à la cohésion sociale et à la cohabitation pacifique.



Depuis quelques années, une tendance préoccupante se dégage : certains programmes audiovisuels diffusés durant cette période sacrée contiennent des propos stigmatisants, dévalorisants, voire injurieux à l’endroit de certaines communautés ou ethnies. Une pratique que le CNRA considère comme une violation flagrante des Cahiers des charges des médias audiovisuels.



Une menace pour la stabilité nationale



Selon la réglementation en vigueur, quel que soit le support de diffusion, il est strictement interdit aux médias de proposer des contenus qui pourraient :



Constituer une menace pour la stabilité nationale et la cohésion sociale ;

Inciter à l’intolérance, à la stigmatisation, à l’exclusion et à la marginalisation ;

Provoquer des confrontations entre religions, confréries ou communautés.

Dans ce contexte, le CNRA appelle à une vigilance accrue des acteurs médiatiques, notamment dans le choix des programmes diffusés durant le ramadan.



Un appel à la responsabilité des médias



En rappelant ces principes, l’organe de régulation souligne l’importance du rôle des médias dans la préservation de l’harmonie sociale. À travers cette mise en garde, le CNRA exhorte les chaînes de télévision et les stations de radio à faire preuve de discernement et de responsabilité dans leur programmation.



Le mois du Ramadan étant un moment de recueillement et de partage, le CNRA insiste sur la nécessité pour les médias de privilégier des contenus favorisant la paix, la tolérance et le vivre-ensemble.