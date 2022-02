Situation tendue en Guinée Bissau : la CEDEAO condamne la tentative de coup d’Etat

La CEDEAO dans un communiqué condamne la tentative de coup d’Etat en Guinée Bissau et tient les militaires responsables de l’intégrité physique du Président Umaro Sissoco EMBALO et des membres de son gouvernement. La CEDEAO indique suivre avec une grande préoccupation l’évolution de la situation ou des tirs de militaires autour du Palais du Gouvernement ont été entendus ce mardi, 1er février 2022. La CEDEAO demande aux militaires de retourner dans leurs casernes et de maintenir une posture républicaine.