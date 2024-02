Situation sociopolitique du Sénégal : Marche interdite, débrayage, suspension de l'internet, du Ter, un "mardi gras" pas comme les autres...

La situation socio-politique reste tendue au Sénégal avec des risques de manifestations à Dakar et dans certaines localités du pays. La marche annoncée, ce mardi à 15h par le collectif "Aar Suñu Élection" a été interdite par le préfet de Dakar.



Pour parer à toute éventualité, certaines structures ont pris le soin d'aviser leurs clients ou usagers, c'est le cas du Ter qui a décidé d'informer ses usagers de la fermeture anticipée des gares du TER. "L'arrêt de la circulation des trains et la fermeture des gares sont susceptibles d'être anticipés ce jour. Nous vous prions de prendre vos dispositions", informent les responsables dans un communiqué. Alors qu'un débrayage dans les écoles publiques est prévu à 10h par les syndicats d'enseignants pour les cours moyens et secondaires, certaines écoles privées ont également envoyé des notes aux parents d'élèves afin de les aviser de l'arrêt des cours à 12h. "Chers parents, pour des raisons de sécurité et vu la situation du pays nous vous informons que les classes vaqueront le mardi 13 février 2024 à 12h".

Ce mardi 13 février est marqué par le Mardi-gras, cette journée qui précède le mercredi des cendres, marquant le début du carême chez les chrétiens. Une fête tant prisée par les enfants qui se déguisent et font des caravanes pour montrer leur diversité culturelle et les personnages auxquels ils souhaitent s'identifier, ou les métiers qu"ils veulent faire dans le futur. Les enfants n'auront pas le temps de savourer cette fête toute la journée, puisque les manifestations peuvent démarrer à tout moment.

Le commerce paralysé mardi et mercredi prochains...

Les commerçants de l'Association des commerçants et industriels du Sénégal (Acis), membre de "Aar Suñu Élection" , ont décidé de paralyser le commerce les 20 et 21 février prochain pour dénoncer le report de l'élection présidentielle, mais également les saccages des marchandises et boutiques lors des manifestations.