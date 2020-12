Situation sociopolitique : Les fermes recommandations du Forum Civil.

Le Conseil d’Administration du Forum civil portant sur le thème s'est tenu les 04, 05 et 06 décembre 2020 à Saly pour échanger et faire des recommandations à l’2État du Sénégal. Les acteurs de la société civile ont planché sur la mise en œuvre de la Convention de l’Union Africaine de Prévention et de lutte contre la Corruption.



Le Conseil d’Administration, à la suite de l’Atelier national de formation de ses membres sur la Convention de l’Union Africaine, appelle le Gouvernement au respect d’une certaines mesures qui selon eux sont primordiales pour la consolidation de la démocratie.



Dans un rapport qui nous est parvenu, les camarades de Birahime Seck exigent le gouvernement d' « organiser les élections départementales et municipales pour mettre un terme à la confiscation inacceptable de la souveraineté du peuple et à la violation continue du calendrier républicain, face à l’idée agitée de les repousser jusqu’en 2022 »



La commercialisation de l’arachide était un des points phares discuté lors des échanges. C’est pourquoi, ils exhortent le gouvernement à « veiller, dans la commercialisation des produits arachidiers, à maintenir l’équilibre entre une juste rémunération du paysan et la préservation du tissu industriel. »



La question de l’eau est largement débattue. Ainsi, ils recommandent à l'État de « prendre les mesures urgentes, en relation avec les Concessionnaires (SEN EAU, AQUATECH, SEO, FLEXEAU et autres), afin de résoudre le problème crucial de la distribution de l’eau aussi bien en milieu urbain que dans le monde rural, notamment Mbacké, Sibassor, Mboro, Keur Moussa » souligne le rapport.



Dans les recommandations, ils ont invité l'État à éviter toute utilisation des prérogatives du Président de la République ou de l’Assemblée nationale dans le sens de soustraire des personnes de leur obligation de reddition de comptes avec la question agitée de l’adoption d’une loi d’amnistie. Mais aussi de promouvoir la transparence dans la gestion du secteur de la pêche et préserver la ressource halieutique pour une viabilité de la pêche artisanale.



Le rapport a évoqué la question de l’émigration. Toutefois, le Forum Civil, exhorte le gouvernement à prendre les mesures idoines pour freiner la migration irrégulière et évaluer les politiques publiques dédiées à l’emploi des jeunes.