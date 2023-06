Situation socio-politique : Ousmane Sonko donne rendez-vous après la Tabaski

Le président du parti Pastef souhaite une bonne fête de Tabaski à ses militants et sympathisants et à tous les sénégalais. Dans une déclaration faite ce mardi, Ousmane Sonko invite ses souteneurs à se concentrer sur la fête de Tabaski , importante pour toute la communauté musulmane. « Je souhaite une bonne fête de Tabaski à tous. Allez rejoindre vos familles et passer la fête avec elles. Mais après ces moments, nous allons nous prononcer sur les questions d’intérêt national » a déclaré le maire de Ziguinchor qui fait une réapparition depuis sa dernière sortie en quittant Ziguinchor il y’a presque un mois.