Situation sociale : L’intersyndicale des travailleurs des collectivités locales lance un nouveau plan d’action

L’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales a entamé ce matin un nouveau plan d’action pour amener l’Etat du Sénégal à respecter ses engagements.



Face à la presse ce matin, Sidya Ndiaye et ses camarades fustigent le retard accusé dans la mise en œuvre de la fonction publique locale et en appellent au président de la République afin qu’il instruise le Premier ministre et son gouvernement à agir vite et faire respecter la décision prise lors d’un conseil interministériel sur la fonction publique locale.



Dans ce nouveau plan d’action, l’intersyndicale entend observer une grève générale d’avertissement de 72 heures, après le dépôt de son mémorandum dans toutes les préfectures du pays…