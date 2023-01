Situation sécuritaire en Afrique : Sidiki Kaba prône une synergie d'acteurs ayant un savoir-faire à la dimension des nouveaux défis.

Lors de la cérémonie de la rentrée académique 2022/2023 du prestigieux Centre des hautes études de défense et sécurité, le ministre des Forces armées est revenu sur la question sécuritaire en Afrique.



Selon Sidiki Kaba, les enjeux sécuritaires constituent des défis pour le monde, le continent africain et la sous-région. "Ces défis sont susceptibles de conduire à des situations difficiles pouvant exposer des pays de la sous-région de façon permanente au risque d'instabilité politique et au chaos socio-économique", déclare-t-il.



Face à cette violence complexe et évolutive, le ministre des Forces armées reconnaît que les États réalisent que la réponse militaire est insuffisante et une solution globale plus inclusive constitue une nécessité absolue. À l'en croire, la question de la situation sécuritaire en Afrique nécessite une synergie d'acteurs ayant un savoir-faire à la dimension des nouveaux défis...