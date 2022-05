Situation politique tendue : Youssou Diallo propose un dialogue entre acteurs politiques pour l'intérêt du pays.

Depuis quelques temps, on a assiste à un dialogue de sourds entre les acteurs politiques du pouvoir et de l'opposition. Ce que regrette le président du Club Sénégal Émergent Youssou Diallo. Pour le PCA de la Sonacos, les acteurs politiques devraient s'arrêter et dialoguer pour l'intérêt supérieur de la nation.



« Je pense, pour ce qui concerne ces élections législatives prévues fin juillet 2022, que si on n'est pas au degré zéro de la politique au Sénégal, on n’en est pas très loin! Dans mon for interieur, j’ai honte de tout ce qui se passe ces jours ci ! Est-ce qu’on ne devrait pas s’arrêter un peu et dialoguer entre acteurs politiques pour l’intérêt du Sénégal ? Ça ne sent pas bon du tout ! », alerte Youssou Diallo dans un post...