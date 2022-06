Situation politique nationale : « Le Sénégal a besoin de débats programmatiques et non de concerts de casseroles » (Chérif A. Sagna, CJ2C)

Le Collectif des Jeunes Cadres de la Casamance (CJ2C) a pour vocation la promotion des jeunes cadres de la Casamance. Il se veut un rassemblement de tous les natifs de la Casamance dans le seul but de promouvoir la complémentarité, les politiques de développement, de bien-être et de mieux-être des populations, mais aussi et surtout la facilitation de la montée en compétence de tous les jeunes cadres de la Casamance.



Ce cocktail de compétences et de ressources humaines de qualité a donc pour objectif essentiel d’être un levier significatif de développement, d’épanouissement mais aussi de bien-être et de mieux-être de notre Terroir, avec comme devise principale : « Mon Terroir, Ma Priorité », surtout que notre motivation première reste la promotion de la Casamance naturelle.



Les membres de ce Collectif réitèrent leur soutien et leur engagement à son Excellence le président Macky Sall. Selon leur coordonnateur, M. Chérif Assane Sagna, "sous le magistère du président Macky Sall, la Casamance a connu un développement qualitatif, les conditions de vie des populations se sont améliorées et le désenclavement est devenu une réalité. La Casamance vit pleinement l'émergence économique, les villages sont électrifiés, les routes bitumées, la santé accessible, l'eau coule à flot, des collèges et lycées construits.



"Pour toutes ces raisons, les populations de l'intérieur de la Casamance n'envient pas celles des grands centres urbains. Le président Macky Sall a beaucoup fait pour la Casamance, nous lui devons reconnaissance", a estimé le coordonnateur du CJ2C.



Pour témoigner de cette reconnaissance, Chérif Sagna compte descendre sur le terrain pour vulgariser les réalisations du président et se départir des discours de bas étage de l'opposition. Pour ce faire, "notre approche est centrée sur l'écoute, la proximité et l’inclusion. Aussi, appelons-nous l'opposition à un débat programmatique. Nous ne laisserons personne cultiver la haine et être le chantre de l'irresponsabilité. Nous nous dresserons par un discours engagé et programmatique. Nous lançons un appel aux populations pour qu’elles ne suivent pas ces opposants aventuriers sans programme. Nous appelons cette opposition égarée à se ressaisir et à relever le niveau. Le Sénégal a besoin de débats programmatiques et thématiques et non des invectives et des concerts de casseroles, aux antipodes de notre culture et n’ayant pour résultat qu’une nuisance sonore préjudiciable à la santé des populations", a dit M. Sagna.



Le CJ2C est le fruit de plusieurs années de réflexion et d’échanges entre des Casamançais vivant à l’intérieur du Sénégal, dans la sous-région et dans la diaspora, évoluant dans des sphères professionnelles variées et complémentaires.



