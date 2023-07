Situation politique: « la paix et la stabilité du pays dépendent des présidents Macky Sall et Ousmane Sonko » (Buur Gueweul).

Analysant le contexte politique du Sénégal lors de l’émission ‘’Dose matinale » de Dakaractu de ce 2 juillet, le chroniqueur Djiby Ngom plus connu sous le pseudonyme de Buur Gueweul est d’avis que la paix et la stabilité du pays dépendent en majeure partie des protagonistes que sont le Président Macky Sall et Ousmane Sonko.



« Ils ont tous les deux (2) adressé des discours d’apaisement avant la fête de la Tabaski et cela a permis au peuple sénégalais de passer une Tabaski dans la quiétude. », a-t-il dit. A en croire Djiby Ngom, la récente sortie de l’opposant au régime en place qui appelle à nouveau à la mobilisation et celle attendue du président Macky Sall sur sa candidature va inéluctablement s’achever sur un rapport de force entre les parties.