Situation politique en Guinée : La CAF suspend tous les matches internationaux dans le pays.

Dans une correspondance adressée ce jeudi au secrétaire général de la fédération guinéenne de football, la confédération africaine de football informe de sa décision de suspendre les matches internationaux qui devraient se tenir dans le pays. Ce dernier, secoué ces derniers jours par un coup d’État affectant plusieurs secteurs, ne devrait pas épargner le football.



Ainsi, à l'instar de la communauté internationale, la Confédération Africaine de Football, préoccupée par la situation politique actuelle en Guinée, surtout en cette période où le calendrier des compétitions internationales impliquant les équipes nationale et les clubs guinéens s'avère chargé, déprogramme les matches internationaux en considérant que la sécurité des acteurs, officiels et spectateurs au stade et dans ses environs demeure primordial et non négociable.



Consciente de l'amour et la passion du public pour le football, la CAF rassure quant à son attention sur l'évolution de la situation pour prendre les mesures idoines pour l'intérêt général.