La situation politique africaine marquée ces derniers temps par des coups d'État dans certains pays dont le dernier en date est la Guinée Conakry, a interpellé le leader du Parti de la Vérité et du Développement (PVD), Serigne Modou Kara Mbacké, qui faisait face, cet après-midi, à la presse.



Pour le guide des bambistes, il est plus qu'essentiel, aujourd'hui, d'unir nos forces pour soutenir le président, Macky Sall dans sa mission.



"Unissons-nous pour protéger notre Chef de l’État sur cette tendance africaine. Je parle pour ceux qui se solidarisent à ma cause", a dit le religieux.



Serigne Modou Kara Mbacké qui prône "le réalisme africain", une nouvelle idéologie basée sur les enseignements du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, faisait face à la presse pour se prononcer sur l'actualité nationale en vue des prochaines élections locales.