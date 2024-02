Situation politique au Sénégal : Cheikh Tidiane Dièye invite l’Union Africain à se mettre du côté du peuple sénégalais

Lors du point de presse de la coalition Yewwi Askan Wi auquel a pris part le candidat, Dr Cheikh Tidiane Dièye, toutes les interpellations mènent vers le Président Macky Sall. Le président de « Avenir/ Senegaal Binu Beug » qui interpelle la communauté internationale fait focus sur l’Union Africaine :



17 et 18 février 2024, elle tiendra son sommet. Nous ne l’avons pas encore entendu parler de l'Union Africaine. Et nous espérons qu'il se mettra du côté du peuple » indique le candidat qui dit que c’est le moment où jamais de savoir ceux qui sont avec le peuple sénégalais ou pas.







Dans cette même logique, le membre de Yewwi Askan Wi demande à la CEDEAO d’aller encore plus loin pour être dans l’esprit de la démocratie et la bonne gouvernance et interpelle également l’Union Européenne pour « taper sur la table » et se faire réellement entendre par les autorités sénégalaises.