Situation politique au Niger : Le PM malien remonte les bretelles à la CEDEAO et l'oriente vers ses prérogatives

Le Premier ministre malien est encore monté au créneau. Choguel Maïga après avoir interpellé personnellement les présidents de la Côte d’ivoire, Alassane Dramane Ouattara et du Sénégal Macky Sall, s’est encore attaqué à la CEDEAO rappelant ses principes de base.







Dans une émission radiophonique diffusée au Mali le week-end et largement diffusée dans les médias en ligne maliens et nigériens, le PM de la junte malienne précise « La CEDEAO est une communauté économique et non une communauté politique » fait-il savoir d’emblée.







En effet pour justifier cette posture, il renseigne que « si la CEDEAO fait la guerre au Niger, il n’y a plus de CEDEAO. Or c’est cela l’objectif de certains pays dès le départ, casser la CEDEAO. Ils ne veulent pas que les pays africains s’unissent. Il n’y a aucune raison pour que les Africains aillent faire la guerre pour réinstaller un Président. Il va gouverner qui? » avise le PM de Assimi Goïta.







Cependant, il croit dur comme fer qu’ « il s’agit d’une balkanisation qui se trame et le premier acte est la dislocation de la CEDEAO en tant que communauté. Les mêmes qui s’étaient partagé l’Afrique sur un plateau d’argent à Berlin entre 1884 et 1885, sous le couvert d’actions humanitaires, sont les mêmes qui tirent aujourd’hui les ficelles pour un conflit dévastateur en Afrique de l’Ouest » dit-il. Ainsi argue -t-il qu’ « aujourd’hui, c’est sous le couvert de la démocratie et de l’opposition des chefs d’État qu’on veut nous diviser » prévient Choguel Maïga.