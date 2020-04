Situation mondiale du COVID-19 : Plus d'un million de cas confirmés, 58 757 décès dont 40 768 en Europe et 333 en Afrique.

La Pandémie du Covid 19 n'a pas dit son dernier mot. Parti de la Chine en décembre 2019, ce nouveau coronavirus a aujourd'hui élu domicile dans au moins 188 pays et a été détecté chez 1 094 195 personnes tandis que 57 757 décès sont liés à son œuvre.



L'Europe reste le continent le plus touché avec au moins 40 768 morts dénombrés pour 574 525 cas. À titre d'illustration, c'est l'Italie qui déplore le plus grand nombre de décès. Dans ce pays, la barre des 14 000 victimes a été dépassée alors que 119 827 cas ont été recensés.

L'Italie est suivie de près par l'Espagne où 11 198 patients ont rendu l’âme des suites du Covid 19 pour un total de 119 199 contaminations.



Cependant, en terme de nombre de cas enregistrés, ce sont les Etats-Unis qui occupent la première place. La première puissance mondiale comptabilise 273 880 infections pour 7087 décès.



En Afrique par contre, 50 pays sont touchés pour un total de 7 999 diagnostics positifs. S'agissant des décès, ils sont chiffrés à 333 sur la totalité des pays du continent concernés.