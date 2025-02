Situation financière du pays / Falsification des chiffres : "C’est un procédé politique... tout cela est ridicule", fustige Macky Sall

Accusé par le Premier ministre, Ousmane Sonko, d’avoir, lui (Macky Sall) et son régime, falsifié les données financières du Sénégal, l’ancien chef de l’État s’est défendu dans les colonnes de Jeune Afrique. Ces déclarations ont été faites en marge de la rencontre du Cap, qui s’est tenue en Afrique du Sud, et qui portait sur l’allègement de la dette africaine. Pour Macky Sall, ce que les autorités actuelles qualifient de "scandale financier" relève d’un "procédé politique" frisant "le ridicule".



"Je m’inscris totalement en faux contre ces allégations de falsification. C’est un procédé politique. Nous avons toujours travaillé en toute transparence avec l’ensemble de nos partenaires. Chaque année, la Cour des Comptes a certifié les comptes financiers de l’État du Sénégal. C’est trop facile de revenir après coup et de prétendre que tout cela était faux. Tout cela est ridicule", a martelé l’ancien président de la République du Sénégal