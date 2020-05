Situation épidémique : Le Sénégal atteint, pour la première fois, 91 cas positifs en une journée.

Le Sénégal a dépassé la barre des 90 cas déclarés positifs au coronavirus, en une journée. La directrice générale de la Santé publique, le Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye a annoncé que sur 901 tests réalisés, ce vendredi 1er mai 2020, 91 sont revenus positifs.



Il s’agit de trois cas issus de la transmission communautaire provenant du quartier de Castors (1), Darou Miname (1) et Saint-Louis (1). Les 88 cas contacts sont suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale.



De 51 tests revenus positifs la veille, jeudi 30 avril, notre pays est passé à plus de 90 cas dans la journée du vendredi 1er mai 2020. Un chiffre journalier jamais atteint depuis l’avènement de la pandémie au Sénégal, le 2 mars dernier.



Le nombre de patients infectés par le virus n’a jusque-là jamais dépassé 87 cas positifs, en une journée. C’était le mardi 28 avril 2020. Le fait est alors marquant...