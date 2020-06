Situation épidémique 2 mai - 2 juin : Des variations du simple au triple voire quadruple en un mois.

Depuis le 2 mars et le premier cas d’un patient atteint de la Covid-19 sur le territoire sénégalais, le nombre de cas confirmés est passé à plus de 3.836, pour 43 décès. Notre pays compte 1.838 patients encore sous traitement et 1.954 guéris. Le point sur la situation épidémique entre le 2 mai et le 2 juin.