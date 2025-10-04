Situation épidémiologique dans la région de Thiès : 12 cas suspects notifiés (MPOX), des cas de dengue et un chikungunya confirmés...

Et pour la situation épidémiologique de la Dengue dans la région de Thiès en 2025, 47 cas suspects ont été notifiés et 12 cas confirmés par PCR. En effet, les districts sanitaires ayant notifié sont : Mbour (28), Thiès (17) et Joal Fadiouth (2). À rappeler qu'un chikungunya a été recensé dans le district sanitaire de Mbour, le 21 février 2025 dans le cadre de la surveillance sentinelle. À noter que tous les cas précités sont guéris de cette maladie.

Lors de son face-à-face avec la presse, le directeur de la santé de Thiès, Mama Moussa Diaw a tenu à sensibiliser les populations sur le renforcement des mesures préventives, notament dans le cadre de la manipulation des denrées, de la viande, des produits laitiers, etc...