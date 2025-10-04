Situation épidémiologique dans la région de Thiès : 12 cas suspects notifiés (MPOX), des cas de dengue et un chikungunya confirmés...

La Direction de la santé de Thiès, avec à sa tête le Docteur Mama Moussa Diaw, a fait cet après-midi l'état des lieux relativement à la situation épidémiologique de la région de Thiès. S'agissant de l'épidémie MPOX, 12 cas suspects ont été notifiés dont 04 dans le district sanitaire de Thiès, 03 à Mbour, 02 à Thiadiaye, 02 à Tivaouane et 01 à Pout. Ainsi, l'ensemble de ces cas sont revenus négatifs autrement dit Thiès affiche zéro cas confirmé pour cette maladie.
En ce qui concerne la situation épidémiologique de fièvre de la Vallée du Rift dans le pays, 56 cas suspects positifs ont été notifiés dont 8 décès. Les régions qui sont présentement touchées sont : Saint-Louis, Matam et Louga. La région de Thiès n'a pas encore enregistré de cas suspect...
Et pour la situation épidémiologique de la Dengue dans la région de Thiès en 2025, 47 cas suspects ont été notifiés et 12 cas confirmés par PCR. En effet, les districts sanitaires ayant notifié sont : Mbour (28), Thiès (17) et Joal Fadiouth (2). À rappeler qu'un chikungunya a été recensé dans le district sanitaire de Mbour, le 21 février 2025 dans le cadre de la surveillance sentinelle. À noter que tous les cas précités sont guéris de cette maladie.
Lors de son face-à-face avec la presse, le directeur de la santé de Thiès, Mama Moussa Diaw a tenu à sensibiliser les populations sur le renforcement des mesures préventives, notament dans le cadre de la manipulation des denrées, de la viande, des produits laitiers, etc...
