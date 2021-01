Situation épidémiologique : Le Sénégal franchit la barre des 500 cas de décès liés à la Covid-19.

L'inquiétude et la peur gagnent de plus en plus de terrain, si l'on se fie à l'explosion des personnes contaminées et à l'accroissement notable des morts.



Ainsi, officiellement, 509 cas de décès ont été enregistrés depuis l'apparition de la maladie en mars 2020. En même temps, 41 patients sont actuellement en réanimation. Ce qui montre clairement que cette pandémie de covid-19 n'a pas encore livré ses derniers chiffres.



Dans la situation du jour de ce samedi, le ministère de la santé et de l'action sociale a communiqué 342 nouveaux cas positifs sur 2.527 tests réalisés, sans compter les 195 nouveaux cas communautaires.



Même si, de nos jours, nous avons 19.052 cas déjà guéris de la Covid-19, de gros efforts notamment sur la prévention, restent à faire...