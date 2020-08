Situation épidémiologique : Le Sénégal enregistre un record de 82 cas communautaires en 24 heures...

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point, ce vendredi 07 août, sur l'évolution de la maladie à coronavirus au Sénégal. Il a été renseigné que sur 1.711 tests, 172 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,05%. Dans ce lot, 90 sujets sont des contacts suivis par les services du ministère alors que 82 sont issus de la chaîne de transmission dite communautaire.



C’est la première fois que le Sénégal enregistre un nombre aussi important de cas communautaires depuis l’apparition de la Covid-19 dans notre pays. C’est la preuve que la maladie a fini par étendre ses tentacules et la maîtrise de la propagation semble impossible.



Selon le communiqué lu à Dakaractu, ces cas communautaires proviennent d’au moins 28 zones réparties comme suit : Saint-Louis (11), Dakar Plateau (6), Maristes (06), Keur Massar (05), Mbour (04), Sangalkam (04), Yoff (04), Diourbel (03), Kolda (03), Liberté 6 (03), Tivaouane (03), Bignona (02), Kaolack (02), Mermoz (02), Parcelles Assainies (02), Pikine (02), Touba (02), Diamniadio (01), Diofior (01), Diouloulou (01), Guédiawaye (01), Kédougou (01), Louga (01), Mbao (01), Oussouye (01), Pout (01), Rufisque (01), Thionk-Essyl (01) et Ziguinchor (01).