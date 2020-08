Situation épidémiologie de la pandémie à Kaffrine : 14 cas confirmés, 1 décédé et 09 guéris.

Un communiqué de la région médicale de Kaffrine fait part de la situation épidémiologie dans cette région. Parcouru par Dakaractu Kaolack, celui-ci informe que depuis le début de la pandémie, 14 cas positifs sont recensés dans cette zone dont 01 décédé et 9 guéris. Actuellement, il reste 04 patients sous surveillance dont 01 malade au CTE de Kaffrine, 01 à AIBD et 02 à domicile.

La région de Kaffrine est donc très loin de sa voisine (Kaolack) qui est à 144 malades et 15 morts...