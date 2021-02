Situation en Casamance/Vaccination contre la Covid-19 : Macky 2012 salue l'intervention de l'armée et félicite le chef de l'État.

La coalition Macky 2012, dans un communiqué reçu à Dakaractu, a félicité et encouragé l'armée nationale pour « son œuvre salutaire et déterminante destinée à sécuriser la population de Casamance. Son action de ces derniers jours permet ainsi aux familles casamançaises dispersées par une quarantaine d’années de rébellion, de se retrouver et de reprendre leurs activités socio-économiques ». C’est aussi l’occasion pour Macky 2012 « de saluer la clairvoyance du Président Macky Sall qui a consenti des efforts inestimables pour équiper notre armée qui est devenue très moderne et très opérationnelle », lit-on sur la note.

Sous un autre registre, les leaders de la coalition sont en phase avec le chef de l’État sur son option de faire vacciner nos compatriotes afin de les immuniser contre la maladie à Coronavirus. Il demeure constant qu’en l’état actuel des recherches, seul un vaccin efficace peut dégager le monde des griffes de la Covid-19. C’est pourquoi, Macky 2012 demande « aux Sénégalais de faire confiance au comité national de gestion de la lutte contre l’épidémie composé de patriotes aux compétences avérées, qui certainement choisiront les vaccins les plus à même de les prémunir contre la pandémie avec le moins de risques liés à des effets secondaires. Aussi, le Président de la République attache beaucoup de prix à la qualité des vaccins que le ministère de la santé et de l’action sociale va acquérir pour nous protéger de la Covid-19. En attendant, Macky 2012 invite la population à respecter strictement les mesures barrières et à s’abstenir d’organiser ou d’assister à des cérémonies qui se tiennent en privé. »

Enfin, la coalition félicite le président Macky Sall qui « a été déjà désigné par ses pairs pour présider aux destinées de l’Union africaine à partir de l’année 2022. C’est le choix d’un homme épris de paix, défenseur ardent d’une Afrique unie, prospère et disposant d’un siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU », conclut la note...