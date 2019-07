Situation économique, gestion nébuleuse, attaques contre le Rewmi : Badara Gadiaga tire sur le Gouvernement et la « Dynastie Sall » puis tacle Barth Dias

Membre du Directoire du parti Rewmi, Badara Gadiaga n’a pas été tendre avec le Gouvernement après la flambée de certains produits pétroliers et la fermeture de consulats en Europe. Ce qui démontre encore pour ceux qui en doutaient d’une tension de trésorerie, a-t-il dit. Il a dénoncé par ailleurs ce « clan » où « le frère gère notre pétrole, le beau-frère impliqué dans le scandale de l’eau et son petit frère impliqué dans un scandale foncier à la Patte d’oie ». Une situation qu'il peint comme le tableau « d’un famille qui s’accapare des ressources du pays et d’un peuple qui abdique ».

Pour finir, il a fusillé Barthélémy Dias, le maire de Mermoz Sacré-Cœur qui avait reproché aux leaders de l’opposition de n’être pas impliqués dans le rétablissement de la vérité dans le scandale Pétrotim. Badara Gadiaga l’a accusé par contre d’être dans des calculs politiciens et d’avoir comme seule priorité de garder sa commune et d'aller à la conquête de la mairie de Dakar.