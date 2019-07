Situation économique : Chômage et hausse du coût de la vie annonce « Tekki »

Dans sa question économique de la semaine, Mamadou Lamine Diallo, Président du mouvement Tekki annonce des lendemains difficiles quant à la situation économique du pays rythmé par un chômage et une hausse du coût de la vie.

Les prix vont aussi augmenter dira t-il. « C’est parti. L’Assemblée de BBY a donné le feu vert pour les mesures d’ajustement structurel des finances publiques.

Ce que Macky ne dira jamais en public, c’est qu’il est à la recherche de plus de 1000 milliards d’arriérés intérieurs. Le paiement de la dette extérieure est menacé, c’est la raison pour laquelle en échange de 245 milliards d’aides budgétaires de la part de la Banque mondiale, l’AFD et la BAD, Macky Sall augmente les taxes et coupe les dépenses. Résultat des courses : ce sera le chômage et la hausse du coût de la vie.

Les prix vont augmenter ». Le peuple travailleur ne doit pas l’accepter, notera t’il. Il n’est pas responsable des errements du PSE et des mauvais choix économiques de Macky Sall.

Il est temps que les syndicats souvent signataires des Assises Nationales reprennent l’initiative face à l’Association des Prédateurs de la République, Aakimo Petrolu Rewmi (APR), conclut la questekki.