Situation du monde rural, les inondations... : La « fatwa » du grand parti de Malick Gakou.

Le Bureau Politique du Grand Parti, en session extraordinaire en visioconférence, a regretté que quelques pluies de la mi-août ont causé des inondations malgré les 750 milliards que le gouvernement du Président Macky Sall dit avoir investi.



Ceci à cause d’un défaut de planification sérieuse qui a malheureusement enrichi des proches par l’attribution de marchés pour l’achat de motopompes ou la location de camions hydrocureurs. Le bureau politique regrette que le gouvernement du Président Sall a montré encore une fois son incapacité à prendre en charge les réelles préoccupations des Sénégalaises et des Sénégalais.



Le bureau politique du parti de Malick Gakou s’est aussi prononcé sur la question des denrées alimentaires.



« Nos concitoyens vivent aussi le calvaire du renchérissement de la vie avec des denrées de première nécessité qui flambent sur le marché. À cela s’ajoutent aussi les difficultés des paysans peinant à trouver des bonnes semences et de l’engrais, conditions sine qua non pour espérer de bonnes récoltes après la saison des pluies », interpelle le Grand parti.



Le BP invite le président Sall à prendre, « dans les meilleurs délais, toutes les mesures adéquates allant dans le sens de soulager nos populations profondément plongées dans un mal vivre sans précédent » déplore le parti de Malick Gakou.