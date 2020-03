Situation du couvre-feu à Kolda : 44 individus interpellés, 5 véhicules et 10 motos immobilisés, en l’espace de 2 nuits…

En l’espace de deux nuits, les forces de l’ordre, pour non respect du couvre-feu, ont interpellé 44 individus, et immobilisé 5 véhicules et 10 motos.



Ainsi, dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27, la police de Kolda a interpellé 26 personnes et immobilisé deux véhicules et quatre motos. Les populations sont informées que la tolérance zéro durant les heures du couvre-feu (20h à 6h du matin) est de rigueur. Car, la santé n’a pas de prix et que les mesures prises par le Président de la République doivent être respectées et appliquées à tout le monde, selon notre source.



Pour la nuit du vendredi 27 au samedi 28 mars, 18 personnes ont été interpellés pour violation du couvre feu. Parmi ces personnes arrêtées, une pour offre et cession de chanvre indien (26 cornets et 500 grammes) une autre deuxième pour le même délit. Les forces de défense ont saisi aussi 3 véhicules et 6 motos...