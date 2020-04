Situation du COVID-19 : Les deux cas du jour viennent de Guédiawaye .

On en sait un peu plus sur la provenance des deux cas qui se sont ajoutés aux 278 patients atteints du Covid-19 depuis l'arrivée de cette maladie au Sénégal.

Selon la plateforme du ministère de la Santé visitée par Dakaractu, ces deux nouveaux porteurs, dont un cas contact et un cas issus de la transmission communautaire sont du district de Guédiawaye qui, ce samedi 11 avril était à 9 patients.



Cette nouvelle évolution dans la banlieue dakaroise doit inquiéter surtout que dans le lot, figure un cas communautaire dont l'origine de la transmission n'est pas connue.



Mais, il faut rappeler que les autorités sanitaires sont en train d'abattre un travail de titan pour bouter hors de nos frontières cette maladie qui poursuit sa marche macabre dans le monde. Le Sénégal a inversé la tendance en comptant plus de guéris (171) que de porteurs du virus (106).