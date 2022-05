Situation des services publics de l'audiovisuel / Cheikh Diop, SG CNTS/FC : « Nous devons fédérer nos forces, nos luttes et combats pour régler le problème de ces entreprises »

À l’issue de la marche tenue ce jeudi 19 mai 2022 par le cadre unitaire des syndicats de l'audivisuel et des télécommunications du service public, le secrétaire général de la CNTS/FC a appelé ses pairs syndicalistes à unir les luttes pour pousser l’État du Sénégal à régler les crises qui minent ces sociétés publiques.



"Le service public se meurt par là, recule par ici et viole nos libertés et droits par ailleurs. Ce qui se passe au niveau du secteur de l'audiovisuel est inacceptable car il recule au même titre que celui du transport. On va se battre pour fédérer l'ensemble du service public qui est en train de se mourir, de reculer. Nous devons fédérer nos forces, nos luttes et combat pour régler le problème de ces entreprises. Cette situation interpelle l'ensemble des syndicalistes. Pour ce qui nous concerne, nous assumons pleinement nos responsabilités.



Ce qui se passe à Excaf est seulement inacceptable. Au moment où on parle de préférence nationale, il est inacceptable que l’État laisse faire", conclura Cheikh Diop.