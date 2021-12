Situation des sénégalais expatriés d'Italie : Les députés interpellent le ministre Aïssata Tall Sall.

Les parlementaires ont interpellé ce matin à l'Assemblée nationale, le ministre des affaires étrangères sur la situation des compatriotes sénégalais qui ont été expulsés de l'Italie.



Selon député Abdou Lahad Seck Sadaga, "ils sont plus de mille sénégalais revenus d'Italie et qui continuent de courir derrière des fonds qui leur ont été proposés avant de retourner au pays. Et aujourd'hui ces compatriotes se trouvent dans des situations misérables".



Même son de cloche pour Serigne Cheikh Bara Dolly qui appelle le gouvernement à réagir le plus rapidement possible sur cette situation et sur d'autres questions relatives à la situation des sénégalais à l'étranger...