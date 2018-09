Situation des sénégalais en Allemagne : Le mouvement "Nittu Deug" s'insurge et interpelle les autorités

Face à la presse ce matin, le mouvement Nittu Deug a alerté sur la situation des sénégalais vivant en Allemagne.

Selon les membres de ce mouvement, "Les sénégalais de la diaspora jouent un rôle économique qui n'est plus à démontrer et leur impact sur la stabilité sociale n'est pas non plus négligeable". Cependant, "ceux qui sont en Allemagne confinés dans des camps d'émigrés sont dans des conditions difficiles". À cet effet, le mouvement interpelle les autorités sénégalaises pour qu'elles trouvent une solution rapide à cette situation dramatique...