Situation des marchés / Le ministre Abdou Karim Fofana hausse le ton : « Il faut respecter les règles édictées par les autorités sanitaires. Un marché, c'est à la fois des normes de sécurité sanitaire et un modèle économique ».

La situation des marchés sénégalais préoccupe le ministre de l'hygiène publique de l'urbanisme et du logement, Abdou Karim Fofana. En tournée aux marchés au Poisson de Pikine et de Hann Bel-Air, le ministre s'est voulu très clair et ferme.







« Il nous faut davantage de résilience, et respecter les règles édictées par les autorités sanitaires. Un marché c'est à la fois des normes de sécurité sanitaire et un modèle économique » a précisé le ministre.







A cet effet, Abdou Karim Fofana appelle à un changement de démarche et de mode de gestion des marchés. « Il faut changer de philosophie des équipements marchands. Il nous faut faire une révolution de nos équipements marchands ».







Dans ce sens, le ministre qui s'est félicité de la situation du marché au poisson de Pikine et de Hann Bel-Air, attend ainsi échanger avec le ministre des collectivités territoriales, de l'association des maires du Sénégal et des groupements des commerçants pour trouver des solutions durables aux problèmes auxquels sont confrontés les marchés du pays...