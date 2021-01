Situation des habitants du Plan Jaxaay / Babacar Mbaye Ngaraaf reconnaît la bonne volonté de Macky Sall : « Je ne serais pas nihiliste pour lui refuser l’attention qu’il porte aux couches vulnérables »

Très connu pour ses prises de position, souvent ne faisant pas l'affaire du régime actuel, Babacar Mbaye Ngaraaf n’entend pas faire dans la contestation à tout va pour des considérations politiciennes. Le Président de l'Alliance Sauver le Sénégal invité d'une télévision de la place, a reconnu les mérites du Président Sall sur sa volonté d'assister les couches démunies.



L'ancien membre de la génération du concret, connu pour sa liberté de ton et de pensée, a donné son avis sur le sort de certains bénéficiaires du plan Jaxaay qui n'ont pas pu, jusqu'à présent, disposer de leurs habitations depuis qu'ils ont été délogés par les inondations entre 2005 et 2006.



"Depuis plusieurs années des ayants droit légitimes du plan Jaxaay souffrent le martyre et l’injustice au comble pour n’avoir pas encore reçu leurs logements à Jaxaay", plaide celui qui se définit comme le défenseur des causes de la banlieue qui déplore qu'en même temps, des personnes qui n’ont jamais été sinistrées et des personnalités du pays à l’abri du besoin, aient bénéficié de maisons qu’ils ont mises en location pour s’enrichir davantage.



C’est une situation révoltante à laquelle le Président Macky Sall doit trouver une solution pour une question d’équité et de justice sociale,martèle le Président de l'Alliance Sauver le Sénégal et non moins Coordonnateur de la SAABA (Synergie des Acteurs pour l’Assainissement de la Banlieue).



Toutefois, Babacar Mbaye Ngaraaf clame sa conviction que le Président Macky n’a pas connaissance de cette situation en considérant, les maints efforts consentis et démontrés par le président de la République pour l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment dans le cadre de l’habitat et du logement des 'gorgorlou'...